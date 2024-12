A M4TANÇA EM SOBRAL NÃO PARA! HOMEM FOI EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO PADRE PALHANNO

Na manhã deste sábado, 14, um homicídio à bala foi registrado no bairro Padre Palhano, em Sobral. A vítima, Antônio José do Santos Lucas, 46 anos, conhecida por "Tonhão", foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta enquanto estava na rua Conego Joviniano Loiola. Os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando a morte imediata de “Tonhão”.





A Polícia Militar, por meio da equipe do Raio, foi acionada e isolou a área para preservar a cena do crime até a chegada da Perícia Forense. Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram logo após os disparos, e ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos autores. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Sobral.





Sobral registra 110 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews