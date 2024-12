Detento em "saidinha" é preso acusado de matar a própria filha

Um homem e uma mulher, ambos de 26 anos, foram presos em Piracicaba (SP), acusados de matar a própria filha de menos de 2 meses de idade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem era um detento do sistema prisional, condenado por tráfico de drogas, e estava no período de saidinha temporária de Natal.





O casal deu entrada na UPA Vila Cristina na noite de Natal, informando que o bebê estava morto. Após exames, médicos constataram diversos hematomas e fraturas no corpo. A polícia, então, foi acionada, e o casal foi conduzido à delegacia e preso em flagrante.





Em depoimento, eles disseram que o bebê teria sido morto asfixiado, por acidente, quando estavam dormindo. A Polícia Civil, no entanto, fez perícia também na residência do casal e colheu indícios de autoria criminosa. Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.





A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o assassinato teria sido motivado pela desconfiança do homem de que não era o pai da criança. O casal tem ainda dois outros filhos, que estão sob custódia do Conselho Tutelar.





Com Veja

Foto ilustrativa