Mulher exibe suposta traição de pastor em pleno culto em Campos dos Goytacazes

Nesta sexta-feira (27), um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher expondo uma suposta traição do próprio marido, que seria pastor de uma igreja evangélica. O incidente ocorreu durante um culto no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e gerou grande repercussão entre os presentes e na internet. (Vídeos no final da matéria).





No vídeo, a mulher revela que descobriu trocas de mensagens comprometedoras entre seu marido e uma cantora da igreja, que, segundo ela, também seria casada com o guitarrista da congregação. Antes de mostrar as mensagens, a mulher queimou as roupas do marido em frente à igreja e distribuiu os prints das conversas para os fiéis presentes no culto.





Com o microfone em mãos, ela declarou: “Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que a levita, esposa do guitarrista, está aí os prints para quem quiser ver as mensagens, se vocês quiserem acreditar ou não.”





A situação se agravou quando o pastor tentou interromper a exposição, resultando em uma confusão generalizada e agressões físicas. A mulher afirmou que descobriu a suposta traição logo após as festividades de Natal, quando o casal amante teria participado das celebrações em sua casa. Em sua conta no Instagram, ela também alterou a biografia do pastor, chamando-o de “falso profeta” e expondo detalhes do caso.





Mais tarde, a mulher fez uma declaração nas redes sociais, onde já acumulava quase 70 mil seguidores: “Eu jamais quis prejudicar ninguém, queria apenas desmascará-los. As pessoas dentro da igreja estão me julgando, mas não sabem como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, desejo apenas que mude e siga a vida dele.”





Até o momento, nem a igreja nem o pastor se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. (Gazeta Brasil)

O pastor traiu a esposa e foi exposto durante o culto. Ela imprimiu as provas e tudo! pic.twitter.com/W5qPnnUI99 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 27, 2024