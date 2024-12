"LADRÃO TRAPALHÃO": Homem invade comércio, dorme e é preso em Pio IX

Suspeito roubou dinheiro, consumiu bebidas alcoólicas e dormiu no Piauí.

Um homem foi preso nesta quinta-feira (12) em Pio IX, a 440 km de Teresina, após invadir um comércio pelo teto, roubar dinheiro, consumir bebidas alcoólicas e cigarros, e adormecer no local. O proprietário acionou a Polícia Militar ao perceber movimentos suspeitos no estabelecimento. O suspeito foi autuado por furto qualificado.





O Que Aconteceu





Invasão e Roubo: Durante a madrugada desta quinta-feira (12), um homem invadiu um comércio em Pio IX, a 440 km de Teresina. O acesso foi feito pelo teto. Após entrar no comércio, o suspeito roubou o dinheiro que estava no caixa. Lá, ele consumiu diversas latas de bebida alcoólica e cigarros, aproveitando os produtos antes de tentar sair.





Dono Aciona PM: Ao amanhecer, o proprietário do estabelecimento percebeu uma movimentação estranha no local. Ele acionou a Polícia Militar do Piauí para verificar a situação. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem adormecido dentro do comércio. “Ele entrou pelo teto do comércio, pegou o dinheiro e começou a ‘tomar umas’. Acho que ele se embriagou e não conseguiu sair”, explicou o sargento Nobre.





Prisão e Autuação: O suspeito foi acordado pelos policiais e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Pio IX, onde foi autuado por furto qualificado. De acordo com a polícia, o homem estava embriagado e não conseguiu apresentar justificativas para o ocorrido.





Via portal PI24h