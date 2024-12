Segundo Mourão, prisão de Braga Netto é atropelo das normas legais

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente da República entre 2019 e 2022, criticou a prisão do general Braga Netto e disse que ela representa um “atropelo” das leis.





“O General Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido”, postou Mourão, que também é general da reserva, no X (antigo Twitter).





Outros integrantes da oposição também começaram a se manifestar nas redes sociais. O deputado Luiz Ovando (PP-MS) foi na mesma linha.





“Braga Netto preso por ‘suposta’ obstrução. Criaram a fantasia do golpe para perseguir opositores, com Moraes como guardião do regime jurídico-ditatorial”, escreveu Ovando no X.





Fonte: CNN