M4CABRO: CABEÇA HUMANA É ENCONTRADA EM GUARACIABA DO NORTE/CE

Um cr@nio human0 foi encontrado no loteamento Nova Guaraciaba, em Guaraciaba do Norte, região da Serra da Ibiapaba, Ceará. O cr@nio estava dentro de uma sacola plástica, a polícia militar foi ao local e constatou a veracidade da informação, logo após a perícia forense foi acionada para realizar os procedimentos necessários e iniciar as investigações.





Informações preliminares em grupos de WhatsApp na região sugerem que o caso pode estar relacionado a um possível sequestr0, mas ainda não há confirmação oficial pelas as autoridades. A identidade da vítima e as circunstâncias do possível crime permanecem desconhecidas, e o caso está envolto em mistério.





As autoridades continuam colhendo informações e aguardam os laudos periciais para esclarecer os fatos. A população foi orientada a colaborar com qualquer informação que possa ajudar na investigação.





A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial para apurar os fatos.





Com informações de Sobral Online