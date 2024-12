Amor bandido: ladrão abandona a própria namorada durante roubo de moto; veja vídeo

Um casal de criminosos protagonizou uma história de amor e traição digna de novela, mas com um detalhe: o desfecho aconteceu na delegacia. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Tudo começou quando o casal chegou ao local do crime em uma moto velha. O homem desceu do veículo e furtou uma outra motocicleta que estava estacionada. Logo em seguida, rapidamente ele deu partida e foi embora, enquanto sua amada ficou tentando incansavelmente fazer a moto velha funcionar para fugir também.





A criminosa apaixonada viu seus sonhos de fuga evaporarem quando o veículo decidiu que não ia cooperar. O motor falhou, e o amor também: o comparsa sequer olhou para trás para ajudá-la.





Enquanto isso, o “príncipe da fuga” estava longe, talvez aproveitando o vento no rosto na moto recém-roubada.





Os donos da motocicleta apareceram e perceberam que a mulher que tentava fazer a moto funcionar, também fazia parte da ação criminosa e a cercaram. O caso terminou na delegacia, e foi todo registrado por câmeras de segurança.





As imagens se espalharam nas redes sociais e atraíram milhares de comentários: “Amor bandido, só que ele levou a parte do bandido muito a sério e deixou o amor pra trás”, comentou um internauta. “Cúmplice no crime, mas sozinha na pane”, brincou outro.





Enquanto isso, a polícia segue em busca do “Romeu da Fuga”, que aparentemente levou consigo mais do que uma moto: deixou para trás o coração partido de sua parceira. Com informações do portal CM7





Veja o vídeo: