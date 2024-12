PREFEITO IVO GOMES SOFRE DERROTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Em uma sessão polêmica nesta segunda-feira (09), a Câmara Municipal de Sobral derrubou o veto do prefeito Ivo Gomes ao Projeto de Lei n° 173/2024, que estabelece o orçamento municipal para 2025. Com a decisão, o próximo gestor terá liberdade para remanejar até 60% dos recursos do orçamento, o equivalente a mais de R$ 852 milhões, entre secretarias ou para a criação de novas pastas, por meio de créditos adicionais.





A votação foi marcada por intensos debates e um placar de: 13 vereadores votaram contra o veto, enquanto 7 optaram por mantê-lo. A medida é vista como uma vitória da base aliada do prefeito eleito Oscar Rodrigues, que assumirá em janeiro de 2025.





Vereadores que votaram contra o veto:





• Socorrinha Brasileiro

• Tiago Ramos

• Carlos do Calisto

• Johnson

• Marlon Sobreira

• Mario Vicktor

• Zé Vitor

• Raimundo Carneiro

• Chico Joia

• Apóstolo Jander

• Micheline Ibiapina

• Júnior Balreira

• Fransquinha do Povo





Vereadores que votaram a favor do veto:





• Sandra Arcanjo

• Aleandro Linhares

• Roque Hudson

• Paulão

• Ajax Cardoso

• Camilo Motos

• Cumpady Bony





A derrubada do veto levanta questionamentos sobre como será a gestão dos recursos em 2025 e marca um momento decisivo na política de Sobral, refletindo o equilíbrio de forças entre os grupos políticos da cidade.





