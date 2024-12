Polícia Civil cumpre 12 mandados e realiza prisões durante ação na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nessa quarta-feira (11), a 15ª fase da operação “Demote”, que teve como objetivo cumprir seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, em desfavor de seis alvos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso. Do total, cinco ordens judiciais foram cumpridas em unidades prisionais. Na ação, uma mulher, de 40 anos, foi presa em flagrante em posse de drogas. As ofensivas ocorreram no bairro Quintino Cunha – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza e no município de Itaitinga (AIS 25).





A operação coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) indicou que os indivíduos são integrantes de um grupo criminoso com atuação no bairro Quintino Cunha. Durante o cumprimento de buscas, uma mulher, de 40 anos, foi flagrada em posse de crack e maconha, distribuídos em trouxinhas prontas para comercialização, além de balança de precisão, caderno com anotações, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.





Durante as diligências na região, os policiais civis localizaram um alvo, de 36 anos, com passagens por crimes de homicídio doloso, uso de entorpecentes e outros crimes de trânsito, que estava com um mandado de prisão em aberto. O homem é apontado como chefe do grupo criminoso. Os outros cinco mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de cinco suspeitos que já estavam recolhidos em unidades prisionais cumprindo pena.





Após o flagrante, a mulher e o homem foram conduzidos para a Draco, onde em desfavor do homem foi cumprido um mandado de prisão. A mulher foi autuada por tráfico de drogas. Agora, eles estão à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de identificar e prender outros indivíduos envolvidos em ações criminosas na região.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





A Draco também disponibiliza um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.