Alece aprova nome de Onélia Santana como nova conselheira do TCE-CE

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, na manhã desta sexta-feira (13), com 36 votos favoráveis e 05 contrários, o nome da secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, para a vaga como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Não houveram abstenções.





Com a aprovação, Onélia Santana deixará a Secretaria da Proteção Social do Governo do Estado e assumirá o posto no TCE-CE, deixado pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido no dia 16 de junho deste ano devido a complicações cardíacas.





A votação no Plenário 13 de Maio ocorreu após a indicação de Onélia Santana ser aprovada em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Alece. Na oportunidade, ela recebeu 07 votos favoráveis e 02 contrários.





Confira foto da votação:

Via Portal CN7