BANDIDOS TENTAM ASSALTAR O BANCO DO BRASIL DE MASSAPÊ E SE DÃO MAL

Na madrugada deste domingo (26), por volta das 3h, uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil, em Massapê, foi frustrada pela Polícia Militar. Dois indivíduos armados foram presos em flagrante durante a ação, que contou com o apoio do Policiamento Ostensivo Geral (POG) de Massapê, do COTAR e da Força Tática de Sobral.





Com os suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo calibre 38, ambas municiadas.





Os suspeitos foram conduzidos à delegacia regional de Sobral para os procedimentos legais.





A polícia investiga se os indivíduos fazem parte de uma quadrilha especializada em crimes contra instituições financeiras.





