CID GOMES ABANDONA disputa em 2026, mas manobra para manter o controle político

Senador busca vaga de vice para um dos irmãos enquanto mantém influência política no Ceará.

O senador Cid Gomes afirmou que não disputará as eleições de 2026, optando por focar em seus negócios, mas seguirá atuando nos bastidores da política. Ele busca garantir a vaga de vice na chapa de reeleição do governador Elmano de Freitas para um de seus irmãos, Ivo ou Lia Gomes. Durante a conferência de leitos no HGF, Elmano ressaltou a importância de Cid para o projeto político no Ceará, destacando sua contribuição contínua, mesmo sem ser candidato, e afirmando que, no momento certo, o grupo discutirá os próximos passos.





(Blog César Wagner)