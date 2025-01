Bloco dos Sujos 2025 terá como atrações Timbalada, Avine Vinny e Felipe Amorim

O carnaval de Sobral em 2025 já começou a ganhar forma, e os foliões podem se preparar para uma edição que promete ser histórica. O tradicional Bloco dos Sujos, um dos maiores eventos da região, trará novidades e grandes atrações para o dia 22 de fevereiro.





A banda Timbalada, ícone do axé, será a responsável por comandar o trio elétrico no percurso que atravessa a cidade, saindo da Praça Dr. José Saboya, na Coluna da Hora, até o Boulevard do Arco. O encerramento da noite será em grande estilo, com shows dos artistas Avine Vinny, representante do talento local, e Felipe Amorim, garantindo que a energia não falte até o último acorde.





Além do Bloco dos Sujos, a programação carnavalesca em Sobral promete agradar a todos. Está previsto um pré-carnaval com eventos espalhados pela cidade no fim de semana anterior, além de atividades culturais nos distritos e shows religiosos, incluindo apresentações gospel e católicas. Tudo isso reflete o compromisso da Prefeitura de Sobral e dos organizadores em promover um carnaval inclusivo e plural, mantendo viva a tradição que faz da cidade um dos principais destinos da folia no Ceará.





A ansiedade entre os foliões já toma conta, e a expectativa é de que esta edição seja marcada por alegria, diversidade e muita música. Sobral se prepara para viver momentos inesquecíveis, e o Bloco dos Sujos promete ser o ponto alto de um carnaval que ficará na memória.





Por Edwalcyr Santos