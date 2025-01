EFEITO MILEI: Peso argentino é a moeda de maior valorização global em 2024

O peso argentino foi a moeda com maior valorização real no mundo em 2024, registrando uma alta de 44,2%, superando a lira turca, que teve uma valorização de 21,2%. O dado, ajustado à inflação anual de três dígitos do país, foi divulgado pelo jornal britânico Financial Times e pela consultoria argentina GMA Capital.





No primeiro ano de mandato do presidente Javier Milei, o salário médio no país em dólares quase dobrou, saltando para US$ 990. Além disso, a diferença entre as taxas de câmbio oficial e o chamado dólar blue caiu de 200% para cerca de 20%, indicando uma maior estabilidade no mercado cambial argentino.





A valorização do peso é um reflexo de medidas econômicas drásticas, porém muito necessárias, adotadas por Milei, que incluíram cortes significativos nos gastos públicos, esforços para reduzir a inflação e a tentativa de unificar os múltiplos câmbios que há anos distorcem o mercado financeiro do país.





(Hora Brasília)