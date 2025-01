Luan Santana é internado às pressas e submetido a exames em hospital de SP, diz colunista

O cantor Luan Santana, de 33 anos, precisou ser internado às pressas após sentir dores na região da barriga. Conforme o portal Leo Dias, ele está com suspeita de infecção no apêndice e foi atendido em um hospital de Barueri, na região metropolitana de São Paulo.





Na unidade de saúde, o sertanejo passou por diversos exames, mas o quadro de saúde dele ainda não foi divulgado.





A apendicite é uma condição que ocorre com a inflamação do apêndice, que pode ficar cheio de pus, causando dor. O incômodo costuma começar perto do umbigo e se espalhar pelo lado direito. No caso de inflamação, a cirurgia pode ser recomendada.









Mudanças na carreira





Em 2025, Luan pretende desacelerar a agenda de shows, segundo apontou a revista Quem. A decisão ocorre o cantor fazer 140 apresentações em 2024.





Além disso, em dezembro do ano passado, nasceu sua filha Serena, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. No dia do nascimento, dia 28 de dezembro, o sertanejo cancelou um show que faria em Balneário Camboriú para participar do trabalho de parto.





Mesmo desacelerando esse ritmo de apresentações, ele ainda planeja começar a carreira no cenário internacional, expandindo primeiramente aos Estados Unidos.





Fonte: Diário Nordeste