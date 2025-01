Macaraú/Santa Quitéria registra a maior chuva do Ceará nesta segunda, com 129 mm

No Rio do Macaco, já nesta manhã, pessoas atravessaram com bastante dificuldades.

O distrito de Macaraú, em Santa Quitéria, teve a maior chuva do Ceará de ontem para hoje (20), com 129 milímetros, segundo a Funceme. No Rio do Macaco – estrada que dá acesso a Jucá (Cariré) –, já nesta manhã, pessoas atravessaram com bastante dificuldade. O rio Acaraú também amanheceu com nível bastante elevado.