OPOSIÇÃO MIRA Pé-de-Meia e ameaça CPI contra Lula

CPI e bloqueio de R$ 6 bilhões pelo TCU colocam principal programa educacional do governo na mira de irregularidades.

A oposição articula a criação de uma CPI para investigar supostas irregularidades no programa Pé-de-Meia, que paga bolsas a estudantes da rede pública e é financiado por fundos como o Fipem, FGO e Fgeduc. O TCU bloqueou R$ 6 bilhões destinados ao programa por falta de inclusão no Orçamento-Geral da União, decisão que pode paralisar os pagamentos, segundo a AGU, que recorreu da medida. Liderado pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), o requerimento da CPI já conta com apoio de parlamentares, incluindo opositores do governo Lula na base aliada, como Rosangela Moro (União Brasil-SP). Além disso, a oposição também já conta com mais de 100 assinaturas para pedir o impeachment de Lula por crime de responsabilidade.





(Blog César Wagner)