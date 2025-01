Polícia Civil do Ceará deflagra 3ª fase da Operação Sicários e captura homem em flagrante e cumpre mandados de prisão em Boa Viagem

Em mais uma ação de combate aos grupos criminosos na Região Norte do Estado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na primeiras horas desta terça-feira (14), a terceira fase da operação “Sicários”, no município de Boa Viagem – Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Ceará. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão, sendo uma preventiva e uma temporária, e nove mandados de busca e apreensão. Além disso, um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e receptação.





A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Boa Viagem e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os alvos dos mandados possuem entre 32 e 36 anos e são investigados por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e outros crimes na região. Sendo que um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, em desfavor de um homem, de 36 anos, foi cumprido em uma unidade prisional.





Durante o cumprimento dos nove mandados de busca e apreensão, um suspeito, de 36 anos, foi capturado e autuado em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito e receptação. Com ele, foram apreendidos simulacros de pistola e veículos. A operação culminou na apreensão de simulacros de arma de fogo, quatros veículos, sendo dois automóveis e duas motocicletas, e 15 celulares.





Os suspeitos e todos itens apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Boa Viagem onde foram cumpridos os mandados de prisões e lavrado o autos de prisão em flagrante. Agora, os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

Operação Sicários





Deflagrada em novembro do ano passado, a 2ª fase da Operação Sicários culminou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, além de dois suspeitos presos em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.





Já a primeira fase, resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e no cumprimento de quatros mandados de prisão preventiva contra alvos investigados pelos crimes de homicídio, estupro, associação criminosa, roubo e extorsão.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3427-1202, da Delegacia Municipal de Boa Viagem, que também é o WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.