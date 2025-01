Educação de Sobral chamará aprovados no último concurso da rede municipal de ensino

A secretária Cynira Sampaio anunciará nesta quarta-feira (15), o horário de o local das nomeações e ampliações.

A secretária da Educação de Sobral, Cynira Sampaio, anunciou nesta terça-feira (14), em seu perfil no Instagram, que chamará os aprovados no concurso público para professores da rede municipal de ensino de Sobral, (Edital nº 01/2023), realizado ainda na gestão anterior, para nomeação e posse no dia 28 de janeiro.





Na postagem a secretária pediu para que todos fiquem atentos, nesta quarta-feira (15), aos stories da sua conta no Instagram para saber a hora e o local que serão divulgados as ampliações.





Sobre a fake News que circulou em grupos de whatsapp de que a pasta teria feito demissões em massa, Cynira Sampaio, afirmou para o Sistema Paraíso que não é verdade e que parte dos servidores foram exonerados para assumir cargos de coordenação ou professor.





“Eles não foram demitidos, quero deixar isso bem claro para toda a população. E quem são os novos diretores? São ex-coordenadores e professores que passaram por seleção feita pela gestão anterior. Todo mundo que está assumindo, fez seleção. Ninguém está entrando sem seleção”, destacou a secretária.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso