POLÍCIA CIVIL PRENDE 3 SUSPEITOS DE MORTE DE FILHO DE POLICIAL MILITAR OCORRIDO ESTACIONAMENTO DO MIX ATACAREJO

Na tarde do dia 30.01.2025 (quinta-feira), o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJIN), deu cumprimento a um mandado de prisão temporária em desfavor do último suspeito de ter praticado o homicídio de uma vítima de 24 anos, ocorrido no estacionamento de um estabelecimento comercial em Sobral/CE. O suspeito foi encontrado pela equipe do DHPP em Fortaleza, após informações fornecidas pela equipe do NHPP de Sobral. A ação contou também com o apoio da equipe do DPJIN. Os outros dois suspeitos envolvidos no crime foram presos na data de ontem.





Relembre o caso:





No dia 06.01.2025, dois indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo em uma vítima que estava no estacionamento de um estabelecimento comercial. Após o crime, os suspeitos fugiram do local em uma moto. Após intensa investigação realizada pela equipe do NHPP, todos os suspeitos foram identificados e presos pelas equipes da Polícia Civil em Sobral e em Fortaleza.





Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.