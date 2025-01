Déficit das estatais brasileiras em 2024 é o maior da história, diz BC

As estatais brasileiras encerraram 2024 com o maior déficit da série histórica, alcançando R$ 8,07 bilhões em valores nominais, de acordo com o relatório “Estatísticas Fiscais” divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Banco Central. Esse resultado representa um aumento de 255,8% em relação ao déficit de R$ 2,27 bilhões registrado em 2023, configurando o pior desempenho financeiro desde o início da série, em 2002.





O relatório do BC abrange as contas de estatais federais, estaduais e municipais, com exceção dos grupos Petrobras e Eletrobras, além dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O déficit das estatais federais foi o maior, com R$ 6,7 bilhões, seguido pelas estatais estaduais, que registraram um saldo negativo de R$ 1,3 bilhão, e as municipais, com R$ 39 milhões.





A secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, explicou que boa parte do déficit registrado pelas estatais federais em 2024 é atribuída ao resultado negativo dos Correios, que sozinhos apresentaram um déficit primário de R$ 3,2 bilhões no ano.





Apesar do resultado deficitário, a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, destacou que isso não significa que a saúde financeira das empresas está comprometida. Segundo Dweck, grande parte do déficit das estatais federais está relacionada a investimentos feitos em 2024, e o mais importante é analisar se as empresas estão registrando lucro ou prejuízo. “Empresas com lucros expressivos podem apresentar déficit orçamentário devido a investimentos”, afirmou.





A ministra citou exemplos de estatais de tecnologia, como o Serpro e a Dataprev, que tiveram lucros líquidos de R$ 426 milhões e R$ 385 milhões, respectivamente, até o terceiro trimestre de 2024. Apesar disso, ambas apresentaram déficit orçamentário, evidenciando que o saldo negativo não necessariamente compromete a saúde financeira da empresa.





A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) revelou que, entre as 11 empresas que encerraram 2024 com déficit primário, 9 delas apresentavam lucro em seus resultados contábeis até o terceiro trimestre do ano. Das 20 estatais analisadas, 16 devem terminar o ano com lucro. (Gazeta Brasil)