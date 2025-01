Trump anuncia tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicano

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que seu plano de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos entrará em vigor neste fim de semana, afirmando que “não precisamos do que eles têm”.





“Isso começa no dia 1º, sábado”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, parecendo dissipar dúvidas sobre sua ameaça de impor tarifas aos vizinhos dos EUA devido à importação de drogas perigosas e imigração ilegal.





O presidente mencionou que “pode ou não” isentar as importações de petróleo das novas tarifas. “Vamos tomar essa decisão provavelmente hoje à noite, sobre o petróleo. Porque eles nos enviam petróleo. Vamos ver. Depende do preço. Se o petróleo estiver com o preço adequado, se nos tratarem adequadamente, o que não fazem.”





Trump inicialmente ameaçou tarifas de 25% contra Canadá e México em novembro, mas isso foi inicialmente considerado uma tática de negociação, e os líderes de ambos os países se apressaram em garantir que reforçariam a segurança nas fronteiras.





“Olha, Canadá e México nunca foram bons para nós no comércio. Eles nos trataram de forma muito injusta no comércio. E vamos conseguir compensar isso muito rapidamente, porque não precisamos dos produtos que eles têm”, disse o presidente na quinta-feira.





“Temos todo o petróleo que você precisa. Temos todas as árvores que você precisa, ou seja, a madeira. Temos mais do que quase qualquer um nessas duas categorias. Em petróleo, temos mais do que qualquer um e não precisamos das árvores de ninguém.”





Trump acrescentou: “Precisamos liberar algumas das áreas de árvores que temos. Temos ótima madeira neste país. Precisamos liberá-las ambientalmente, o que posso fazer muito rapidamente.”





O 45º e 47º presidente usou amplamente ameaças de tarifas em seu primeiro mandato para derrubar políticas comerciais estrangeiras que considerava injustas — incluindo ameaçar taxar o vinho francês para proteger as empresas de tecnologia dos EUA e impor uma onda crescente de tarifas à China em uma tentativa de forçar um grande acordo comercial.





Em 2018, Trump liderou uma renegociação do acordo comercial NAFTA de 1994 com Canadá e México, resultando no novo acordo USMCA, que adicionou padrões trabalhistas projetados para evitar a subcotação dos trabalhadores dos EUA.





“Não precisamos do que eles têm”, insistiu o presidente na quinta-feira.





“E para nós estarmos subsidiando o Canadá na ordem de US$ 175 bilhões por ano e subsidiando o México na ordem de US$ 250 bilhões, US$ 300 bilhões por ano — e o México é um método da China enviar seus produtos.”





Trump acrescentou que ainda está considerando impor novas tarifas à China — depois de anteriormente sugerir uma nova tarifa de 10%.





“Com a China, também estou pensando em algo, porque eles estão enviando fentanil para o nosso país e, por causa disso, estão causando centenas de milhares de mortes”, disse ele.





“Então, a China também vai acabar pagando uma tarifa por isso e estamos no processo de fazer isso. Vamos tomar essa decisão quando for o momento, mas a China tem que parar de enviar fentanil para o nosso país e matar nosso povo.”





O fentanil, produzido em grande parte na China e contrabandeado pelas fronteiras terrestres dos EUA e pelo sistema de correio internacional, matou pelo menos 281.000 americanos nos últimos quatro anos, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças atualizados em agosto.





