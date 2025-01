Haddad critica possível tarifas dos EUA, mas diz que Brasil pode sair ganhando

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que “não faz o menor sentido” os Estados Unidos sobretaxarem produtos brasileiros, argumentando que a balança comercial entre os dois países está “equilibrada”. A declaração foi dada em entrevista à RedeTV!, na noite desta quinta-feira (30).





Haddad disse que, caso os EUA imponham tarifas elevadas a países dos quais importam grandes volumes de produtos, o Brasil pode ser beneficiado, pois aumentaria sua participação no mercado norte-americano. “Se ele [Donald Trump] sobretaxar um país no qual ele importa muito, pode favorecer o Brasil, inclusive, a exportar mais para os Estados Unidos, mas não sabemos ainda qual será essa política comercial”, ponderou o ministro.





A fala do titular da Fazenda ocorre após Trump confirmar que aplicará tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México a partir deste sábado (1º). O republicano justificou a decisão com três razões principais: o fluxo de imigrantes vindos dos dois países, o tráfico de drogas nas fronteiras e os “enormes” subsídios que os EUA fornecem ao Canadá e ao México por meio de déficits comerciais.





Além da questão tarifária, Haddad disse que a decisão de Trump de cortar subsídios para transição energética tem gerado um novo interesse de investidores pelo Brasil. “Há agora investidores procurando o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] para fazer aqui. Nós temos vantagem competitiva incrível em relação à produção de energia barata”, afirmou.





A entrevista completa com Fernando Haddad irá ao ar às 23h45 desta quinta-feira (30).





(Gazeta Brasil)