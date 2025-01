PRF FAZ GRANDE APREENSÃO DE DROGAS(SKUNK) NA BR222, EM SOBRAL

Na manhã deste sábado, dia 4, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas, 180kg de skunk escondidos em pneus de caminhão às margens da BR222, nas proximidades do posto de combustível Trevo.

Os policiais abordaram um caminhão reboque que transportava um caminhonete modelo S10 e seis pneus de caminhão. O condutor do veículo, que estava acompanhado da esposa, informou que havia sido contratado em Santa Inês, no Maranhão, para transportar a carga até Natal, no Rio Grande do Norte.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Sobral para a lavratura dos procedimentos legais.