Maior reserva de ouro do mundo é descoberta; Veja em quanto é avaliada

Uma descoberta sem precedentes destaca a China como um novo protagonista no setor de mineração. Conforme anunciado em novembro deste ano, a província de Hunan, no sul do país, abriga agora a maior reserva natural de ouro do mundo.





Avaliada em impressionantes 83 bilhões de dólares, a jazida está sendo vista como um divisor de águas para a mineração global. O portal argentino TN informou que a mina contém cerca de 1.100 toneladas de ouro.





Este volume supera significativamente a reserva de South Deep, na África do Sul, até então a maior, com 900 toneladas. A riqueza mineral do local atrai especialistas, que veem potencial para mais descobertas na área.





Por sua vez, o Gabinete Geológico de Hunan, sob a liderança do Dr. Chen Rulin, revelou que foram identificados 40 veios de ouro a dois quilômetros de profundidade. Cada um desses veios tem a capacidade de abrigar cerca de 300 toneladas de ouro, dado que reforça o extraordinário potencial da região.





Ouro de alta pureza e concentração





A riqueza da jazida de Hunan não está apenas no volume, mas na pureza do ouro encontrado. As análises indicam uma concentração de até 138 gramas por tonelada, um valor surpreendente em comparação à média de 8 gramas por tonelada, já considerada alta.





Modelos tridimensionais sugerem que as reservas podem se estender até três quilômetros abaixo da superfície.





Chen Rulin destacou que muitos núcleos perfurados apresentam ouro visível, sugerindo que a área é ainda mais promissora do que inicialmente se imaginava.





Impacto da descoberta no mercado global





Antes dessa descoberta, a China já possuía mais de 2 mil toneladas de ouro em reservas. Com a nova jazida, o país consolida-se como um dos maiores detentores desse precioso metal. A mineração é crucial para a economia chinesa, representando 10% da produção mundial.





Além dos efeitos econômicos internos, a nova jazida poderá influenciar o mercado global de ouro. Especialistas acreditam que essa descoberta pode contribuir para a elevação dos preços do ouro, que já estão em alta devido à instabilidade econômica mundial.