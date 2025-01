Chico Júnior fala sobre sessão extraordinária da leitura do projeto de revogação da taxa do lixo

O presidente da Câmara ressaltou que o fim da taxa do lixo é uma luta que iniciou em março de 2024.

O presidente da Câmara Municipal de Sobral, Chico Joia Jr. postou um vídeo em seu perfil no Instagram falando sobre a sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (3), para a leitura da mensagem do Projeto de Lei Complementar, enviada pelo prefeito de Sobral Oscar Rodrigues em regime de urgência, que dispõe sobre a revogação da tarifa de manejo de resíduos sólidos urbano e dá outras providências.





No vídeo o presidente da Câmara diz estar muito feliz de receber a mensagem de revogação da taxa do lixo. “É com muita felicidade que comunico a todos, que nessa quinta-feira (2), recebemos a Mensagem do prefeito Oscar Rodrigues com a revogação da taxa do lixo. Com isso fizemos uma convocação extraordinária para todos os vereadores para fazermos a leitura da matéria, depois de uma grande que iniciou em março de 2024. Estamos próximos de conseguir a grande vitória do povo sobralense”, finalizou Chico Joia Jr.