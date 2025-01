SOBRAL TERMINA 2024 COM 117 HOMICÍDIOS DOLOSOS

Carlos Henrique Ribeiro do Nascimento, de 28 anos, faleceu nesta sexta-feira (3) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde estava internado em estado gravíssimo desde o dia 27 de dezembro. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Jacinto Antunes, no bairro Dom José, quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos que o atingiram na cabeça.





Segundo a polícia, Carlos Henrique possuía antecedentes criminais.





A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores do crime e esclarecer as motivações.





Sobral registrou 117 homicídios dolosos no ano de 2024, pois o crime foi registrado no dia 27 de dezembro de 2024.









VEJA O QUE DIZ O CÓDIGO PENAL SOBRE TEMPO DO CRIME :









O Código Penal, em seu artigo 4º , define, de forma objetiva, que:



Tempo do crime

Art. 4º – Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Portanto, independentemente se o resultado da ação/omissão ocorreu apenas em momento posterior, o que valerá, para fins de TEMPO do crime, é o momento da conduta (ação/omissão).

Com efeito, é por isso que se diz que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria da Atividade, que é aquela que adota o momento da conduta/atividade como tempo do crime.