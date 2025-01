Professor acusado de est*prar 15 alunos em Sobral é condenado a mais de 400 anos de prisão

Homem foi preso em Fortaleza, quando tentava fugir para o Rio Grande do Norte.

O professor de uma escolinha de futebol da cidade de Sobral, no interior do Ceará, foi condenado a 414 anos de prisão por estuprar 15 crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 13 anos. O julgamento ocorreu no dia 19 de dezembro de 2024.





"O Juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sobral condenou um professor de uma escolinha de Futebol no Município de Sobral a 414 anos de prisão em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, pelo crime de estupro de vulnerável em relação a 15 menores de idade", informou o Tribunal de Justiça do Ceará.





Os crimes ocorreram entre abril e junho de 2024. Neilton Gomes da Silva Melo, de 38 anos, utilizava a escolinha de futebol, localizada no Bairro Sinhá Sabóia, para atrair alunos, que posteriormente eram vítimas de abuso sexual.





Ele foi preso no dia 27 de junho do ano passado, no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, no momento que tentava fugir para o Rio Grande do Norte.





Conforme a denúncia da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, Neilton começou a dar aulas na escolinha, em junho de 2023. Durante o trabalho no estabelecimento, ele ganhou a confiança dos pais e passou a buscar as vítimas em casa.





O acusado ainda criou um “programa de pontos” que atribuía a atos sexuais, oferecendo premiações como celulares, bicicletas e lanches, em troca dos abusos.





Ele também gostava de ser chamado de “padrinho” e levava os meninos para passeios em shopping, banhos e até para a casa dele, locais onde cometia os atos de violência sexual contra as vítimas.





Com informações do portal G1