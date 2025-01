CRIME BRUTAL EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Francisco Maycon Douglas Carvalho Sales, de 27 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira (16) em seu apartamento no Residencial Nova Caiçara.





O crime ocorreu por volta das 3h40, quando cerca de 10 indivíduos invadiram o local, quebrando os cadeados do portão do bloco e do apartamento.





Segundo informações, os suspeitos interrogaram Maycon antes de executá-lo com vários disparos de arma longa.





De acordo com familiares, Maycon trabalhava como motorista de aplicativo e não tinha envolvimento com organizações criminosas. A brutalidade do crime chocou moradores. O Residencial Nova Caiçara é conhecido por registrar episódios de violência, o que reforça a sensação de insegurança entre os moradores.





Ressalta-se que, a vítima não tinha passagem pela polícia.





A Polícia Civil está investigando o crime.





Sobral registra 6 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews