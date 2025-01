POLÍCIA CIVIL RECUPERA VÁRIOS OBJETOS FURTADOS NO CENTRO DE SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através do Núcleo de Roubos e Furtos - NRF - da Delegacia Municipal de Sobral, recuperou vários objetos que haviam sido furtados de uma loja que fica próximo ao Arco no dia 08/01/2025.





Durante as investigações, os Oficiais Investigadores da Policia Civil identificaram e qualificaram uma das pessoas envolvidas no crime, que já prestou depoimento na Delegacia, e também conseguiram informações que podem levar até o segundo autor do crime.





Um receptador foi identificado e notificado pra prestar esclarecimento sobre o fato.





Os objetos produtos do crime foram restituídos ao proprietário da loja furtada.