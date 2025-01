Saae conserta vazamento de grandes proporções em avenida de acesso ao bairro Belchior

Devido à complexidade do problema o Saae só resolveu a situação na manhã deste domingo.

Na tarde desse sábado (4) por volta das 16h, um cano do sistema de abastecimento de água potável do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae), se rompeu no início da avenida Maria da Conceição Pontes de Azevedo, que dá acesso ao bairro Belchior.





De acordo com a assessoria de imprensa do Saae, é provável que o problema tenha ocorrido por se tratar de um sistema feito com canos de pvc, o grande tráfego de caminhões e a situação do solo encharcado.





Ainda no sábado no final de dia equipes do Saae começaram os trabalhos de contenção do vazamento. Devido à complexidade do problema a situação só foi resolvida na manhã deste domingo (5).





Outro vazamento, desta vez de esgoto, ocorreu na manhã deste domingo, na avenida Ministro César Cals, no bairro José Euclides, (Terrenos Novos). Os moradores denunciaram o problema localizado de frente à Paróquia de São Paulo Apóstolo. Equipes do Saae estiveram no local e também solucionaram o caso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso