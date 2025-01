PREFEITO PRESO por ligação com facção ganha prisão domiciliar

Braguinha, reeleito em Santa Quitéria, usará tornozeleira e alegou problemas de saúde.

O presidente do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos, deferiu o pedido de defesa do prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), conhecido como Braguinha, para que sua prisão cautelar, decretada no dia 1º de janeiro por suspeita de envolvimento com a facção Comando Vermelho, seja cumprido em regime domiciliar; a decisão impõe condições como o uso de tornozeleira eletrônica e permanência em Fortaleza, onde está detido, sendo o pedido justificado por atestados médicos que apontam cardiopatias e uma deficiência física decorrente da amputação de uma perna.





(Blog César Wagner)