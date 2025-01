Dengue matou mais do que Covid-19 no Brasil

Número de casos de dengue também bateu recorde histórico, com mais de 6,4 milhões, em 2024.

Fechados os números de óbitos de 2024, as contas do Ministério da Saúde apontam que houve mais mortes por dengue em 2024 do que por covid-19. Números extraídos do Painel de Monitoramento de Arboviroses, mantido pela pasta da Saúde, registram 5.858 mortes confirmadas em razão da covid-19 em 2024. Já as mortes por dengue atingiram a triste marca de 5.972 ao longo do ano passado. Há ainda outras 908 mortes em investigação, o que pode elevar o número. A informação é destaque na Coluna Cláudio Humberto deste domingo (5).





O número de casos de dengue também bateu recorde histórico, são 6.484.890 só no ano passado.





Os estados com maior número de casos prováveis são São Paulo (2,1 milhões), Minas Gerais (1,6 milhão) e Paraná (656 mil).





A pasmaceira do Ministério da Saúde e a disparada dos casos da doença renderam a Lula, entre opositores do pestista, a alcunha de presidengue.





Fonte: Diário do Poder