ALERTA: Criminosos usam nome da PRF para aplicar golpes

Nomes e siglas de órgãos públicos, especialmente os que atuam na atividade de fiscalização, são usados de forma recorrente por criminosos para aplicar golpes contra pessoas de boa-fé. A estratégia mais utilizada pelos estelionatários é o envio de correspondências eletrônicas (E-mail, SMS) ou ligações de números fakes informando a concessão de benefícios (prêmios, promoções, milhas) ou informando a existência de infrações supostamente cometidas pela vítima. Além do prejuízo financeiro, essa vítima pode passar por grandes aborrecimentos.





A Polícia Rodoviária Federal, responsável pela segurança e fiscalização dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras, identificou a circulação de e-mails informando a existência de falsas multas e direcionando o usuário para um QR Code. A PRF esclarece que as notificações de autuações emitidas pelo órgão são enviadas pelos Correios ou incluídas no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) – disponível no app Carteira Digital de Trânsito do Governo Federal – e publicadas, na forma de Edital, no Diário Oficial da União. Um vez publicado o edital, as infrações podem ser consultadas no site oficial da PRF (veja abaixo).





Já os autos com suspeitas de irregularidades ou com informações sem fundamentação legal, são analisados pelos núcleos regionais de multas da PRF, pela Comissão de Defesa da Autuação e pela Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI). Uma vez constatado que o auto de infração possui um vício insanável, ele é arquivado por decisão da autoridade de trânsito, devidamente fundamentada e formalizada.





SERVIÇO





Dicas de segurança





1. Vá direto à fonte. O site oficial da PRF disponibiliza todas as informações sobre as autuações emitidas pela corporação. Acesse:





https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/nada-consta





https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/notificacao-por-edital





Obs.: O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) está disponível no APP Carteira Digital de Trânsito, que pode ser baixado gratuitamente pela loja de aplicativos do seu sistema operacional.





2. Desconfie sempre. Uma simples pesquisa em sites e ferramentas de busca disponíveis na internet ajuda a desmascarar fraudes e fake news;





3. Proteja-se. Mantenha seus equipamentos, contas e perfis protegidos com senhas longas, com diferentes caracteres. Evite usar dados pessoais; não reutilize suas senhas; ative a verificação em duas etapas; acesse os sites digitando a URL no navegador ou usando aplicativos oficiais.





4. Cuidado com contas falsas. Contas falsas costumam usar bots para multiplicar os boatos e golpes. Bot, originado de robot (robô, em inglês), refere-se a um tipo de programa que permite automatizar tarefas e que pode ser usado tanto para fins legítimos como maliciosos.





Via portal do Tupiniquim