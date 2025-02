Brigas de torcidas causam caos em pernambuco antes de clássico entre Santa Cruz e Sport

O jogo entre Santa Cruz e Sport, que acontece neste sábado (1º) pelo Campeonato Pernambucano, gerou uma série de conflitos violentos nas ruas do Recife, horas antes da partida, prevista para as 16h30 no estádio do Arruda, na Zona Norte da cidade. Torcidas uniformizadas protagonizaram brigas, correria e depredação em diversos bairros da capital pernambucana, colocando em risco a segurança pública e causando pânico entre moradores.





Vídeos postados nas redes sociais mostram cenas de caos, com torcedores agindo com extrema violência. Em um dos registros, é possível ver um homem nu sendo espancado por mais de 10 torcedores do Santa Cruz. O grupo de agressores golpeia a vítima com socos e pontapés, enquanto um motociclista se junta à ação e atira a moto sobre o homem rendido no chão. As imagens são extremamente fortes e preocupantes.





Além disso, outras gravações mostram tumultos, fumaça e sons de fogos de artifício na Rua Real da Torre, localizada no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, intensificando ainda mais a sensação de insegurança na cidade. A violência também se refletiu nas ruas, onde torcedores foram vistos portando pedras e pedaços de paus.





De acordo com o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, 12 vítimas de agressões físicas deram entrada na unidade de emergência até o meio da tarde de hoje. A violência, portanto, não se limitou apenas ao confronto entre as torcidas, mas gerou vítimas que precisaram de atendimento médico urgente.





Para garantir a segurança durante o clássico, uma reunião realizada na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS) na sexta-feira (31) definiu a presença de 645 policiais militares no local. O contingente será formado por equipes do Batalhão de Choque, Rádio Patrulha, Rocam e Cavalaria, com o objetivo de evitar novos episódios de violência e assegurar que a partida transcorra sem mais incidentes.





(Gazeta Brasil)