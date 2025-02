CRIME BRUTAL É REGISTRADO EM SANTANA DO ACARAÚ; CONFIRA

Uma cena brutal chocou os moradores do distrito de Parapuí, em Santana do Acaraú. A polícia encontrou o corpo de uma mulher esquartejada dentro de um saco na tarde deste sábado (15).





A vítima foi identificada como Ana Pátricia Rodrigues. De acordo com informações preliminares, os criminosos utilizaram uma foice para cortar as pernas da mulher, evidenciando a extrema violência do crime.





A Polícia Militar e a Perícia Forense foram acionadas para o local e já iniciaram as investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos.





Moradores da região estão assustados com a brutalidade do ocorrido e esperam que as autoridades solucionem o caso o mais rápido possível.





A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na investigação seja repassada de forma anônima pelo número (88) 997978835





Mais atualizações sobre esse caso a qualquer momento.





Com informações de Sobral Online