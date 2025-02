Donald Trump anuncia aumento de tarifas sobre carros a partir de 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu novo alvo para o aumento das tarifas americanas de produtos importados – os automóveis. “Talvez por volta de 2 de abril”, disse Trump, em entrevista no Salão Oval, ao ser questionado quando as novas taxas serão implementadas. “Eu as teria feito em 1º de abril, mas faremos isso em 2 de abril.”





De acordo com a empresa de coleta de dados do setor automotivo Ward’s Intelligence, citada pela Reuters, quase um quarto dos veículos novos vendidos nos EUA no ano passado foram classificados como importados.





Metrópoles