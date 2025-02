Tour de Lula já vai recomeçar: Uruguai e Japão estão na rota

Petista viajará com a primeira-dama Janja e uma comitiva de ministros.

O presidente Lula (PT) dará início às viagens internacionais de 2025 em março. O petista fará visita de Estado ao Japão nos dias 25 e 26 do mês.





Na viagem, Lula será acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e por uma comitiva de ministros, que ainda será definida.





O petista e a primeira-dama serão recebidos pelo imperador Naruhito e a imperatriz Masako no Palácio Imperial, em Tóquio.





O presidente brasileiro também manterá reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. As informações foram confirmadas pelo Itamaraty.





Antes da viagem à “Terra do Sol Nascente”, Lula deve comparecer à posse do presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, nodia 1º de março, em Montevidéu.









“Rolezeiro”





Levantamento da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder, mostra que a quilometragem das viagens internacionais de Lula no último ano, sempre acompanhado pela primeira-dama e de gigantesca comitiva de ministros e aspones, somada, seria suficiente para dar duas voltas e meio ao redor do planeta terra.





Ao todo, medindo em linha reta de ponto a ponto os destinos de Lula, o petista percorreu mais de 102 mil quilômetros, tudo bancado pelo pagador de impostos, claro.





(Diário do Poder)