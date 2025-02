Funeral do Papa Francisco está sendo ensaiado após diagnóstico de pneumonia, diz jornal

O funeral do Papa Francisco está supostamente sendo ensaiado, após o pontífice, de 88 anos, alertar que pode não sobreviver à pneumonia.

A Guarda Suíça, responsável pela segurança do Papa, está ensaiando seu funeral, com os membros sob toque de recolher enquanto se preparam para a possível morte do pontífice, conforme reportado pelo jornal suíço Blick, nesta quarta-feira (19).





O Papa Francisco já havia revelado anteriormente que “já havia preparado” seu túmulo, mas a localização de sua sepultura e o próprio caixão romperiam com a tradição.





Isso ocorre após o Papa Francisco ser levado às pressas para o hospital Gemelli, em Roma, na sexta-feira, com fortes dores no peito, após resistir a pedidos para deixar o Vaticano por dias.





Os médicos diagnosticaram uma infecção respiratória “complexa” e o proibiram de participar de vários compromissos, com o Vaticano cancelando ou reprogramando suas audiências papais esta semana.





Na terça-feira, o Vaticano confirmou a pneumonia e disse que a infecção respiratória de Francisco também envolve bronquite asmática, o que requer tratamento com antibiótico à base de cortisona.





“Exames laboratoriais, radiografia de tórax e a condição clínica do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo”, disse o Vaticano. A infecção é particularmente preocupante porque o Papa teve parte de seu pulmão removido muitos anos atrás.





O cardeal italiano Angelo Comastri, de 81 anos, disse à emissora Rai sobre a condição do Papa: “Francisco está muito calmo. Seu comando está nas mãos do Senhor.”









Agora, duas pessoas próximas ao pontífice afirmaram que Francisco lhes disse que “talvez não consiga desta vez”, segundo um relatório do Politico.





Talvez ciente de seu tempo limitado, o Papa, nas últimas semanas, tomou medidas para “amarrar pontas soltas” e garantir a continuidade de seu legado em um momento politicamente sensível para a Igreja Católica.





Foi relatado que pessoas viajaram para o Hospital Gemelli, no oeste de Roma, onde o Papa Francisco está sendo tratado, para rezar por ele.





Na segunda-feira, o pessoal médico determinou que ele estava sofrendo de uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, o que significa uma mistura de vírus, bactérias e possivelmente outros organismos que se colonizaram em seu trato respiratório e levaram a uma pneumonia dupla.





O tratamento varia conforme a gravidade, mas pode incluir a administração de oxigênio através de uma sonda nasal ou máscara, fluidos intravenosos e tratamento da causa subjacente da infecção.





Até o momento, Francisco não é conhecido por estar usando oxigênio suplementar, e ele tomou café da manhã todos os dias, leu jornais e fez algum trabalho de seu quarto de hospital.





O Vaticano não forneceu informações sobre como Francisco está respondendo a qualquer um dos medicamentos que lhe foram administrados, além de dizer que ele não está com febre.





Dr. Carmelo D’Asero, especialista em doenças infecciosas e geriátricas em Roma, disse que a ausência de febre de Francisco não é necessariamente uma coisa positiva, dada a gravidade de sua infecção.









“Uma febre alta é um sinal de uma resposta imunológica a um patógeno”, disse ele.





“Ter uma febre baixa e uma infecção brônquica séria é um sinal de uma resposta imunológica diminuída e isso nos preocupa um pouco mais, digamos.









“Talvez se ele tivesse uma febre, seria melhor.”





O Vaticano não deu nenhuma indicação de quanto tempo o Papa pode permanecer hospitalizado, apenas dizendo que o tratamento de tal “quadro clínico complexo”, que já exigiu várias mudanças em seu regime de medicamentos, requereria uma estadia “adequada”.





(Gazeta Brasil)