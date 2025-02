HOMEM FOI PRESO APÓS ROUBAR TRÊS PACOTES DE CAFÉ EM SUPERMERCADO

Um homem de 47 anos foi preso após invadir um supermercado na cidade de Matozinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A ocorrência se deu na última terça-feira (4).





O homem foi visto correndo pelo estacionamento do supermercado. Ele foi abordado por policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, que o encaminharam para a delegacia.





Um segurança do estabelecimento relatou que o homem pegou três pacotes de café, avaliados em R$ 28 cada, e deixou o local sem pagar. Ele ainda estava portando um revolver falso. Os itens foram recuperados.





PREÇO DO CAFÉ





O café anda caro, com a maior alta em 28 anos, e deverá subir o preço ainda mais. Na última quinta-feira (6), a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) informou que o preço do café deve aumentar entre 20% e 25% no curto prazo. O motivo é a expectativa de uma safra maior em 2026. A alta deve ocorrer nos próximos meses, com queda prevista a partir de setembro, quando a oferta crescer.





