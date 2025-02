Lula promete taxar produtos dos EUA caso Trump aumente tarifas para o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (4) que o Brasil adotará medidas de reciprocidade caso os Estados Unidos imponham tarifas sobre produtos brasileiros, como parte do novo pacote comercial anunciado por Donald Trump.





“É o mínimo de defesa, o governo merece utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que possa taxar qualquer produto até 35%. Para nós, o que seria importante seria os EUA baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele e qualquer país aumentar a taxação do Brasil, nós iremos taxá-los também. Isso é simples e muito democrático”, declarou Lula em entrevista a rádios mineiras.





Na terça-feira (3), Trump cumpriu sua promessa de campanha e aumentou as tarifas comerciais sobre Canadá, México e China. A sobretaxa para os dois primeiros países foi suspensa temporariamente após um acordo, mas o presidente americano já sinalizou que também pretende atingir países da União Europeia e do BRICS, incluindo o Brasil.





Além disso, Trump reiterou que os EUA não permitirão que os países do BRICS substituam o dólar no comércio internacional e ameaçou tarifas de até 100% contra qualquer país que apoiar uma alternativa à moeda americana. “Não há chance de que o BRICS substitua o dólar dos EUA no comércio internacional, ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tentar deve dizer olá para as tarifas e adeus para a América”, escreveu o presidente na rede Truth Social.









Lula critica plano de Trump para Gaza





Lula também criticou as recentes declarações de Trump sobre um possível controle americano da Faixa de Gaza no pós-guerra. O presidente brasileiro classificou a proposta como irrealista e questionou a legitimidade dos EUA para liderar a reconstrução do território palestino.





“Estamos vivendo um momento em que quanto mais coisas irreais você falar, mais você tem destaque na mídia internacional. Não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel e falar que vai ocupar Gaza. Os palestinos vão para onde? (…) O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu sinceramente não sei se os EUA, que fazem parte de tudo isso, seriam o país para tentar cuidar de Gaza”, disse Lula.





Na terça-feira (3), ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump sugeriu realocar permanentemente os palestinos que vivem em Gaza para outros países e reafirmou o compromisso de eliminar o Hamas.





“Os EUA tomarão conta da Faixa de Gaza e nós também faremos um trabalho ali. No que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se for necessário [enviar tropas], faremos isso”, declarou Trump.





(Hora Brasília)