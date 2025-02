Trump confirma fechamento da Usaid e diz que agência está “repleta de fraudes”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (4) o fechamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), principal órgão de assistência humanitária do país. A decisão veio um dia após o chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Elon Musk, declarar sua intenção de encerrar a agência.





Trump justificou o fechamento alegando que a Usaid está “repleta de fraudes” e elogiou Musk por sua atuação no governo. “A Usaid é administrada por um bando de lunáticos radicais, e estamos tirando todos de lá”, afirmou o presidente no último domingo (2).





A agência, criada na Guerra Fria, gerencia a maior parte da ajuda humanitária global dos EUA e, em 2024, foi responsável por 42% das ações classificadas como ajuda emergencial pela ONU.

Musk defende decisão e chama agência de “ninho de vermes”





Elon Musk foi um dos principais articuladores do fechamento da Usaid e classificou a agência como um “ninho de vermes”.





“Temos de nos livrar de tudo, está além de qualquer conserto”, declarou Musk em uma transmissão ao vivo na plataforma X (antigo Twitter).





Nos últimos dias, o site da Usaid saiu do ar e suas contas nas redes sociais foram suspensas.





O governo Trump vinha investigando a Usaid e identificou gastos direcionados a iniciativas ideológicas. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a agência utilizou US$ 1,64 milhão para programas de diversidade e inclusão no exterior.





“O Elon Musk descobriu que, por meio da Usaid, o governo Biden estava gastando US$ 32.000 para promover uma história em quadrinhos sobre transgêneros no Peru. Não quero que meu dinheiro seja gasto com essas porcarias”, afirmou Leavitt.





No domingo (2), o governo Trump removeu dois altos funcionários de segurança da Usaid por tentarem impedir a entrada de representantes do Doge em áreas restritas do prédio. Após o episódio, Musk reforçou sua posição: “A Usaid é uma organização criminosa. É hora de acabar com ela.”





O fechamento da Usaid faz parte de uma estratégia maior do governo Trump para reduzir os gastos com ajuda externa. Na semana passada, ele já havia ordenado um congelamento global da maioria dos fundos humanitários, e Musk estima que a medida pode reduzir o déficit dos EUA em US$ 1 trilhão no próximo ano.





Especialistas alertam que a decisão pode ter impactos em diversas regiões em crise, já que os EUA, mesmo gastando menos de 1% do orçamento anual em assistência estrangeira, são o maior doador humanitário do planeta.





Fundada em 1961 pelo presidente John F. Kennedy, a Usaid surgiu como uma ferramenta para ampliar a influência dos EUA no mundo e conter o avanço soviético durante a Guerra Fria. Diferente de outras secretarias de governo, a agência é independente e tem autonomia para definir prioridades e administrar seu orçamento sem interferência direta da Casa Branca.





Com mais de 10 mil funcionários, a Usaid disputa com o programa Belt and Road, da China, o título de maior doador de assistência global. Em 2023, os EUA destinaram US$ 72 bilhões à agência, financiando projetos de saúde feminina, acesso à água potável, combate à AIDS e segurança energética.





Apesar de sua importância, a Usaid já esteve envolvida em polêmicas e foi acusada de atuar em colaboração com a CIA para desestabilizar governos estrangeiros, incluindo o Brasil. Em 2002, uma comissão no Peru revelou que a agência ajudou a financiar esterilizações forçadas de mulheres indígenas durante o governo Alberto Fujimori nos anos 1990.





Com o fim da Usaid, cresce a incerteza sobre o futuro da política externa humanitária dos EUA e o impacto da medida em crises globais.





(Hora Brasília)