Crise nos Correios: salários de janeiro atrasam e sindicato entra na justiça

O agravamento da crise nos Correios levou ao atraso no pagamento dos salários de parte dos funcionários referentes ao mês de janeiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de Sorocaba (Sintect-SP) acionou a Justiça contra a estatal devido à falha no cumprimento do pagamento dentro do prazo estabelecido em acordo trabalhista vigente desde 1969.





De acordo com a entidade sindical, o problema foi causado pela centralização dos serviços de Recursos Humanos (RH) em Minas Gerais, uma decisão da atual gestão que, segundo o Sintect-SP, demonstrou “incompetência” ao não conseguir atender a demanda. A estatal conta com cerca de 85 mil funcionários diretos, e muitos desses trabalhadores foram prejudicados pelo atraso, segundo relato do sindicato.





Em ofício enviado à direção dos Correios na última segunda-feira (3), o sindicato destacou os impactos financeiros enfrentados pelos servidores, que tiveram dificuldades para pagar aluguéis, financiamentos e contas essenciais, como energia e água, gerando multas e juros.





Nas redes sociais, o presidente do Sintect-SP, Elias Diviza, manifestou esperança de que a situação seja resolvida até o final desta semana. Ele também cobrou transparência da estatal no cálculo do reajuste salarial dos trabalhadores, alegando que os valores não foram devidamente apurados.





“Não vamos aceitar que erros administrativos prejudiquem quem trabalha duro todos os dias”, afirmou Diviza em comunicado divulgado nas redes sociais do sindicato.





(Gazeta Brasil)