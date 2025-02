Lula só fala em ovo porque seus amigos da JBS entraram no ramo, alerta deputado

Rodolfo Nogueira apresentou projeto para sustar medida que favorece a empresa dos irmãos Batista.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), alertou que o presidente Lula (PT) está defendendo muito o consumo de ovos nos últimos dias pelo fato de que a JBS, empresa do irmãos Batista, “entrou no mercado do setor”.





O parlamentar lembrou ainda que os irmãos Joesley e Wesley Batista, figuras conhecidas na Lava Jato, maior operação contra corrupção do país, possuem forte ligação com o petista.





“Os amigos do rei, além de querer o monopólio da carne no Brasil e no mundo, agora entraram no mercado de ovos. E vocês prestaram atenção que o descondenado Lula nos últimos dias só fala de ovo, ovo de pata, ovo de ema, ovo de galinha? Por que será? Sabemos da forte ligação dos irmãos Batista com o descondenado Lula e acabam de descobrir um movimento que pode prejudicar os pequenos produtores do setor no Brasil todo”, destacou Nogueira.





O deputado citou que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou uma portaria, determinando que a partir do dia 4 de março, todos os ovos comercializados deverão ter identificação individual, ou seja, cada ovo vai ter a sua validade prescrita.





Para o parlamentar a exigência gerará um custo elevadíssimo para os pequenos produtores que terão que vender os ovos produzidos para a JBS.





“Na prática, isso significa que se a vigilância encontrar um ovo sendo comercializado sem identificação, o vendedor poderá ser mutado. Diante desse risco, muitos produtores não terão alternativa se não vender seus ovos para os amigos do Lula. E aí que entra a JBS, que comprou grande parte da empresa, que é líder no mercado de ovos. O resultado? Mais um monopólio sendo consolidado aqui no Brasil, com aval do Lula, dificultando ainda mais a vida dos pequenos produtores, encarecendo o produto para você, população brasileira”, alertou.





Rodolfo Nogueira apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar essa medida do Mapa e de acordo com o parlamentar, garantir o ovo mais barato na mesa do brasileiro. Veja aqui a íntegra da proposta.





(Diário do Poder)