Vaticano convoca oração coletiva pela saúde do papa Francisco na Praça de São Pedro

Em um gesto que reflete a preocupação com a saúde do papa Francisco, cardeais residentes em Roma, juntamente com colaboradores da Cúria Romana e da diocese da capital italiana, se reunirão na noite desta segunda-feira na Praça de São Pedro para rezar o Santo Rosário pela recuperação do pontífice.





A iniciativa, marcada para as 21h (20h no horário de Brasília), será presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e representa uma manifestação extraordinária de solidariedade ao papa Francisco, que está hospitalizado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.





“Atendendo ao sentimento do Povo de Deus”, como destacou o comunicado oficial da Santa Sé, essa mobilização de oração acontece em um momento crítico para a saúde do pontífice argentino.





Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa do Vaticano, ressaltou que a iniciativa busca “manifestar a proximidade da Igreja ao Papa e aos enfermos”, mas esclareceu que a convocação não está relacionada a um agravamento do estado de saúde do Santo Padre.





O último boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira, informou que Francisco “passou bem a noite” e “está descansando”. Fontes vaticanas indicam que o Papa mantém um bom estado de ânimo e se alimenta normalmente, fatores considerados positivos em um quadro clínico ainda classificado como “crítico” pelos médicos.





A condição médica do Papa apresenta desafios. No último sábado, ele recebeu duas unidades de concentrado de glóbulos vermelhos para elevar seus níveis de hemoglobina, enquanto os médicos monitoram uma trombocitopenia (queda no número de plaquetas), que permanece estável. Além disso, exames recentes detectaram uma “insuficiência renal inicial leve”, que está sob acompanhamento da equipe médica.





Os médicos mantêm um prognóstico reservado, citando “a complexidade do quadro clínico e a necessidade de tempo para avaliar a resposta às terapias farmacológicas”. No entanto, destacam que o Papa segue alerta e bem orientado, o que são sinais positivos em sua recuperação.





A cerimônia do Rosário será transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Vaticano, incluindo Vatican News, YouTube e Facebook, e representa uma mobilização sem precedentes da hierarquia eclesiástica romana. A presença dos cardeais residentes em Roma reforça a gravidade do momento e a unidade da Igreja em torno de seu líder.





Essa manifestação coletiva de fé se soma às inúmeras demonstrações de apoio e orações ao redor do mundo pela saúde de Francisco. A decisão de realizar essa oração pública na simbólica Praça de São Pedro, centro do catolicismo, dá um significado especial ao momento.





O Vaticano prometeu manter a comunidade internacional informada sobre a evolução do estado de saúde do Papa, com atualizações regulares em seus canais oficiais. Um novo boletim médico deve ser divulgado ainda nesta tarde, trazendo mais detalhes sobre a resposta ao tratamento.