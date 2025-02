HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO AO LADO DO DIPLOMATA MOTEL, EM SOBRAL

No início da tarde desta segunda-feira, dia 24, um crime de homicídio a bala é registrado no bairro Sumaré, ao lado do Diplomata Motel.

A vítima, Bruno Rodrigues do Nascimento, 25 anos, teve sua residência invadida por criminosos e foi executada com uma saraivada de balas.

Os criminosos conseguiram fugiram em rumo ignorado.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências no intuito de localizar e prender os autores do homicídio.

Sobral registra 19 homicídios dolosos no corrente ano!

Mais informações a qualquer momento.