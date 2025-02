Mulher é est*prada por 12 homens em matagal e revela ser portadora de HIV; VEJA VÍDEO

Uma mulher de 30 anos foi vítima de um estupro coletivo praticado por 12 homens na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo.





O crime ocorreu após a vítima, que trabalha como garota de programa, marcar um encontro com um cliente em um bairro do município.





De acordo com o relato prestado à polícia, ao chegar ao local combinado, a mulher foi surpreendida por um grupo de homens, que a renderam e a arrastaram para uma área de mata.





No local, ela foi violentada sexualmente pelos 12 agressores.





Ainda segundo o depoimento da vítima, nenhum dos envolvidos utilizou preservativo durante o crime. Ela revelou às autoridades ser portadora do vírus HIV, o que levanta a possibilidade de transmissão da infecção aos suspeitos.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Itatiba, mas, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. Equipes realizam diligências para localizar os autores do crime. Via portal Folha do Estado.





