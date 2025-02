Peixe do "juízo final" é encontrado no Brasil e deixa pessoas assustadas com o fim do mundo

Um peixe-remo foi encontrado no Espírito Santo e deixou muitas pessoas assustadas. Isso porque essa espécie é associada a presságios e desastres naturais.





No registro é possível ver o animal encalhado em uma ilha. O pescador que passa próximo ao local e ajudou o animal.









Veja a aparição do peixe no Brasil









O animal vive em oceanos profundos e segundo o Ocean Conservatory, costuma aparecer em situações como essa quando está doente, desorientado ou morrendo. Na região do avistamento, apenas 20 animais da espécie foram vistos desde 1901, segundo o Instituto Scripps.





A teoria por trás da lenda de que o peixe é capaz de ‘prever’ desastres naturais vem da ideia de que, por viver no fundo do mar, o animal buscaria a superfície por se assustar com tremores nas profundezas.





Um acontecimento há mais de 10 anos fortaleceu ainda mais essa teoria. Segundo relatos, 20 peixes-remo teriam aparecido na costa do Japão antes do trágico terremoto de 2011.





Mas apesar de algumas pessoas acreditarem na lenda, que o peixe do juízo final pode prever desastres, não existe nenhuma comprovação científica para essa crença.





