Mulher é presa com mais de R$ 1 milhão em drogas escondidas dentro de mala

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante no interior do Amazonas, após ser flagrada transportando 15 tabletes de drogas dentro de uma mala, durante uma operação de fiscalização em uma embarcação de transporte de passageiros. A prisão ocorreu nas proximidades de Coari, município localizado a cerca de 360 km de Manaus, no domingo (23).





A ação foi realizada por equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com a Companhia Independente com Cães (CipCães). A embarcação inspecionada, a lancha expressa Madame Crys, partiu de Tabatinga, no extremo oeste do estado, com destino à capital Manaus. Por volta das 9h30 da manhã, os policiais realizaram uma vistoria de rotina, quando os cães farejadores Havana e Athena sinalizaram para a presença de substâncias ilícitas na bagagem de uma passageira.





Ao revistar a mala, os agentes encontraram 8 quilos de cocaína e 9 quilos de pasta-base, ambos embalados cuidadosamente em sacolas. A quantidade de droga apreendida foi estimada pela perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) em aproximadamente R$ 1.052.000,00, representando um significativo prejuízo para o crime organizado.





A mulher foi imediatamente detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil (PC-AM), onde será investigada pelo envolvimento no tráfico de drogas. A polícia agora busca identificar outros possíveis envolvidos na rede de tráfico, que pode ter ramificações tanto no estado quanto em outros locais.





A operação faz parte de um esforço contínuo das autoridades do Amazonas no combate ao tráfico de drogas que utiliza rotas fluviais para transporte de substâncias ilícitas. A presença dos cães farejadores tem se mostrado uma ferramenta eficaz na identificação de materiais proibidos, como evidenciado pela apreensão desta manhã.





A Polícia Civil segue com as investigações para desmantelar a rede de tráfico de drogas, e a mulher presa permanecerá à disposição da Justiça enquanto a apuração continua.





