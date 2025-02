DESEMBARGADOR QUE RECEBEU R$ 1,9 milhão em um ano reclama de "vida de monge" na Magistratura

Juiz reclama de dificuldades financeiras.

Em janeiro, o desembargador Orlando Perri recebeu R$ 111,7 mil da folha de pagamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seus ganhos em 2024 somaram R$ 1,9 milhão, incluindo negociações, indenizações e outros benefícios. Apesar disso, em entrevista ao podcast Agorapod, Perri lamentou as “agruras” financeiras da magistratura e comparou a rotina dos juízes à vida dos monges.





(Blog César Wagner)